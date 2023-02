Ratshaussturm an Altweiber Xantens Obermöhne „verdrischt“ Bürgermeister Thomas Görtz

Was will ein Bürgermeister schon machen, wenn die Möhnen selbst Petrus auf ihrer Seite haben? Rechtzeitig zum Rathaussturm in Xanten verzogen sich die Wolken. So zogen fast 140 alte Weiber mit der Sonne im Rücken und der Unterstützung vieler Narren zu Bürgermeister Thomas Görtz. Er sei von der „geballten Frauenpower“ beeindruckt, habe aber „eine gute Mannschaft“ hinter sich – sie schoss sogar mit Konfettikanonen.