Sprechzeiten im Xantener Rathaus Dienstags ohne Termin zum Bürgerservicebüro

Das Bürgerservicebüro der Stadt Xanten bietet vom 17. Oktober an jeden Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr wieder Sprechzeiten ohne vorherige Terminvereinbarung an. Das teilt die Verwaltung mit. Zu den übrigen Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros sind weiter Terminbuchungen online, telefonisch oder per E-Mail notwendig.