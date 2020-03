Historisches Gebäude in Xanten : Alte Bürgermeisterei in Wardt: Verkauf vorerst keine Option

Xanten Der FZX zieht aus dem historischen Gebäude aus. Jetzt werden Möglichkeiten für Nachnutzungen gesucht.

Ein Verkauf der früheren Bürgermeisterei Wardt am Kapitel ist vorerst für den Rat keine Option. Das Haus gegenüber vom Dom wird derzeit noch von den Mitarbeitern des Freizeitzentrums FZX genutzt. Doch der Mietvertrag endet im Sommer, so dass es dann wieder leer steht. Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten bieten sich an. Diese soll die Stadt nun prüfen und dem Rat die Alternativen vorlegen. Mit Ausnahme eines Verkaufs, wie ihn die CDU ebenfalls gerne in den Untersuchungsumfang mit aufgenommen haben wollte.