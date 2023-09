Ausstellung im Placidahaus in Xanten Alltagsrassismus wird sichtbar

„Zu mir hat ein ‚Freund‘ auf einer Feier gesagt, dass ich für eine N****in hübsch bin“, berichtet eine Frau. „Ich habe mit Tränen in den Augen den Raum verlassen, und er konnte nicht verstehen, was an der Aussage falsch war.“ Eine Kindergärtnerin erzählt. „Eine Mutter im Kindergarten wollte nicht, dass ich zu engen Kontakt mit ihrem Kind habe, weil es sonst Angst bekommt ‚vor so anders aussehenden Menschen‘.“ Eine Frau schildert folgendes Erlebnis: „Ich bin beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt, da spricht mich ein alter, fremder Mann an und fragt, ob ich ihn heiraten will. Ich sei ja hübsch, und dann hätte ich ein Bleiberecht in Deutschland.“ Drei von vielen Berichten in der Ausstellung.