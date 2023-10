Placidahaus in Xanten Studierende berichten von ihren Rassismus-Erfahrungen

Xanten · Am Placidahaus in Xanten haben Studierende darüber gesprochen, wann sie schon mal Rassismus erlebt haben – entweder selbst oder in ihrem Umfeld. Und sie haben darüber gesprochen, wie sie damit umgehen.

12.10.2023, 16:10 Uhr

Studierende des Placidahauses zeigen Tafeln mit Erlebnissen von Alltagsrassismus. Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Sie war 14 und vollkommen überrumpelt. Ein Mitschüler sagte vor allen anderen in der Klasse, dass sie am ganzen Körper bestimmt mehr Haare habe als er – nur weil sie einen Migrationshintergrund hat. Der Satz habe sie sehr verletzt, berichtet Lisa Ziyayi im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie habe nicht gewusst, was sie antworten solle. Alle hätten gelacht, auch diejenigen Schüler, die wie sie einen Migrationshintergrund haben. Deshalb habe sie sich unverstanden gefühlt. Und allein mit ihrem Schmerz. „Es war für mich ein schlimmes Erlebnis, es hat mich geprägt, auch heute noch.“