Parteinachwuchs beginnt politische Arbeit : SPD in Sonsbeck freut sich über Gründung der Juso AG

SPD-Bundestagsabgeordneter Rainer Keller (v.l.), Sebastian Zamzow, Theresa Tietz, Lukas Aengenendt, Jedina Beckovic, Naomi Plaschna und Partei-Chefin Nadine Bogedain. Foto: Bogedain

Sonsbeck Die SPD will mit der neugegründeten Juso AG mehr junge Menschen in Sonsbeck in die politische Arbeit einbinden. Das Vorstandsteam plant schon erste Aktionen.

Nach langem Anlauf ist es nun soweit: Sonsbeck hat eine Juso AG. Seit fast zwei Jahren waren die Jusos in den Startlöchern, doch Corona verlangte ihnen jede Menge Geduld ab. Umso mehr freuten sich die Mitglieder mit ihrem neugewählten Vorstand, dass es nun endlich losgehen kann mit der politischen Arbeit.

Unterstützt wurde der SPD-Parteinachwuchs bei seiner Gründung vom frisch gewählten Bundestagsabgeordneten Rainer Keller, der den Jusos von seinen ersten Eindrücken in Berlin erzählte und die jungen Leute in ihren Anliegen und Ideen bestärkte. Er selbst sei auch als Juso aktiv in die Politik eingestiegen.

SPD-Parteichefin Nadine Bogedain freute sich über die gelungene Gründung: „Wir hatten schon länger die Idee, über die Juso-Gründung mehr junge Menschen in Sonsbeck in die politische Arbeit einbinden zu können.“ Sie dankte insbesondere dem Initiator Denis Beckovic. Er habe notwendige Kontakte geknüpft und auch während der Corona-Zeit die Idee weiter vorangetrieben. „Wir sind stolz, dass wir die Juso AG tatsächlich ins Leben rufen konnten“, so die SPD-Vorsitzende.

Das Vorsitzenden-Duo Jedina Beckovic und Lukas Aengenendt plante noch am Wahlabend die ersten Aktionen mit dem Vorstandsteam. Dazu gehören Naomi Plaschna, Theresa Tietz sowie Sebastian Zamzow. Die Jusos wollen sich um den öffentlichen Personennahverkehr, Freizeitangebote und politische Mitbestimmung kümmern. Wer zwischen 14 und 35 Jahre alt ist und Lust hat, als Juso aktiv zu werden, kann sich per Mail an vorsitz@spd-sonsbeck.de melden. Weitere Infos finden sich auch bei Facebook oder Instagram.

(RP)