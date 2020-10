Kriminalität in Sonsbeck : Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Sonsbeck

(bp) Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend die Tageseinnahme der Tankstelle erbeutet. Er trug eine Mund-Nase-Maske. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Ein maskierter Mann hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in Sonsbeck überfallen und die Tageseinnahme erbeutet. Nach Angaben der Polizei betrat der bewaffnete Täter gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die Herausgabe des Geldes aus Kasse. Nachdem der Kassierer das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der unbekannte Mann zu Fuß in Richtung der Straße „Zur Licht“. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt, so die Polizei. Die sofort eingeleitete umfangreiche Fahndung verlief bislang ohne Erfolg, so ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Zeugen haben den Täter wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur. Er habe mit zittriger Stimme akzentfreies Deutsch gesprochen. Auffällig sei eine markante Augenbraue. Bekleidet war der Gesuchte mit einer schwarzen Baseball-Kappe, einer schwarzen Jacke und einer grauen oder hellblauen Hose. Er hat schwarze Sportschuhe getragen. Und er hat die Coronaschutz-Regel eingehalten: Er trug eine helle Mund-Nase-Bedeckung, so die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 107-0 zu melden.