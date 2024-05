Abteilung des TuS Xanten Radsportler suchen Gleichgesinnte

Durch den Beitritt zur Radsportabteilung des TuS Xanten würden die Radsportler Teil einer Bike-Community, durch die sie andere Radfahrer kennenlernten, Anregungen für die Teilnahme an Veranstaltungen bekämen und die Möglichkeit hätten, ihr Hobby mit Gleichgesinnten auszuleben. Wenn jemand zum Beispiel keine Lust habe, auf Rad-Touren-Fahrten immer allein zu fahren, aber nicht wisse, wie sie sich in einer Gruppe verhalten sollten oder ihre erste Rennteilnahme anstehe und sie sich ein paar Tipps und Unterstützung holen wollten, würden die anderen Mitglieder gerne weiterhelfen, „damit du noch mehr Spaß am Radsport hast“, schrieb die Radsportabteilung. „Du entscheidest also, in welchem Maße du dich einbringen möchtest und wie oft und bei welchen Veranstaltungen du mit deinen Team-Kollegen unterwegs bist.“ Nach schweißtreibender Ausfahrt im Hochsommer könne die Tour schon mal in einem gemütlichen Biergarten oder auch im Privatgarten, bei einem kühlen Weizen enden.