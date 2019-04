Quibbles : Swinging Fiftys in der Mensa der Gesamtschule

Xanten Die Tanzsportgemeinschaft Quibbles veranstaltet am Samstag, 4. Mai, ihr Fiftys-Event mit Livemusik in der neuen Mensa der Gesamtschule. In diesem Jahr werden die Sunset Boppers aus Köln für die Tanzrhythmen sorgen.

