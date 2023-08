Fußprozession von Bocholt nach Kevelaer: 450 Pilger machen Rast in Marienbaum

Unter dem Motto „Habt Vertrauen – ich bin es“ fand am Wochenende die 290. Fußprozession Bocholt – Kevelaer statt. Etwa 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich am frühen Morgen in Bocholt auf den Weg. Die erste Etappe führte die Gruppe nach Rees. Nach einer Pause ging es weiter in den Xantener Wallfahrtsort Marienbaum. Hier empfingen viele Einwohner die Durchreisenden.