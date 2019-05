Projektwoche an der Sonsbecker Grundschule : Kinder werden fit für die Zukunft

Beim Sackhüpfen soll das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht werden. Die Kinder haben Spaß. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck An der Sonsbecker Grundschule lernen die Kinder alles Wissenswerte rund um die Themen Fitness und Ernährung. In einer Projektwoche stehen Wanderungen, Schwimmen, Radfahren und der Brunnenlauf auf dem Programm.

Der Lärmpegel in der kleinen Turnhalle an der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule ist hoch. Da haben es die Lehrer und die Eltern, die als ehrenamtliche Helfer im Einsatz sind, nicht leicht, gegen das Geschrei von 50 bis 60 Schülern anzukommen. Die rufen beim „fit4future”-Aktionstag wild durcheinander und feuern ihre Mitschüler beim Sackhüpfen und Tennisball-Lauf lautstark an.

Seit 2017 nimmt die Schule an dem „fit4future”-Programm teil. Die Initiative der DAK-Gesundheit und der Cleven-Stiftung hat das Ziel, die Schüler zu mehr Bewegung, einer gesunden Ernährung, zum konzentrierten Lernen und zur besseren Stressbewältigung zu motivieren. Zu diesem Zweck werden einige Lehrer der teilnehmenden Schulen speziell fortgebildet. An der Sonsbecker Schule sind die stellvertretende Direktorin Birgitt van Stephaudt und Matthias Kamps die zuständigen Lehrer, die das Projekt begleiten und vorantreiben.

info Grundmotorische Fähigkeiten gefördert Bewegung Durch spielerische Maßnahmen wird den Kindern beim „fit4future“ der Spaß an der Bewegung vermittelt. Prominente Unterstützer Zu den Botschaftern zählen auch Ex-Skifahrer Felix Neureuter und Fußballspieler Holger Badstuber.

Sie werden nicht nur in Sachen Fitness, Ernährung und Gesundheit geschult, um die Informationen an die Kinder weiterzuvermitteln, auch das gesamte Lehrerkollegium profitiert davon. „Die Thematik ist für uns aber keine neue“, sagt van Stephaudt. „Doch wir wären dumm gewesen, nicht an dem Programm teilzunehmen.“ Denn neben den Seminaren für die Lehrer erhalten die teilnehmenden Schulen auch Lernmaterial, Spiele zum Gedächtnistraining, eine Tonne mit Sportgeräten – und eben einen Aktionstag.

An dem gibt es neben Sackhüpfen, das das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen soll, und einem Tennisball-Lauf, der die Auge-Hand-Koordination trainieren soll, noch fünf weitere Stationen, die teilweise in den Klassenräumen stattfinden. Dort beweisen die Kinder in Quizspielen ihr Wissen über Ernährung. Außerdem werden sie für hohe Zuckergehalte in Lebensmitteln sensibilisiert. Wichtig ist jedoch vor allem: Alle Spiele sollen den Kindern Spaß machen.

Damit der Aktionstag mit der wichtigen Botschaft kein einmaliges Ereignis bleibt, haben die Lehrer der Sonsbecker Grundschule den Tag in eine Projektwoche rund um das Thema Bewegung integriert. An den anderen Tagen der Woche stehen Wanderungen, Rollerparcours, Schwimmen und ein Radfahrtraining auf dem Stundenplan. „Und am Mittwoch nehmen einige der Schüler abends am Brunnenlauf teil“, sagt van Stephaudt. Sie freut sich, dass das Projekt nicht nur bei den Schülern auf so viel Begeisterung stößt, sondern auch von den Eltern gut angenommen wird. Das sehe man alleine schon daran, dass sich rund 30 Eltern bereit erklärt hätten, als Helfer mitzuwirken, um den Aktionstag zu betreuen, sagt sie. „Ohne die Beteiligung der Eltern läuft nichts.“