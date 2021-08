Musikprojekt von Blechbläsern aus Sonsbeck : Posaunen für das Amphitheater

Xanten/Sonsbeck Der Posaunenchor Sonsbeck hat ein Musikprojekt initiiert, um Blechbläser vom ganzen Niederrhein zusammenzuführen. Geprobt wird open-air in der Birtener Arena. Am Donnerstag gab’s Besuch von einem Profimusiker.

In den Hochzeiten der Pandemie waren sie immer wieder zu sehen, die Blechbläser, die sich spontan formierten, um den Menschen Hoffnung zu schenken. Mal waren es lediglich zwei oder drei Musiker, die vor einem Seniorenheim spielten, mal war es eine musikalische Familie, die mit einem Choral vom heimischen Balkon aus Trost spendete. Nun formieren sich die Posaunenchöre erneut. Diesmal aber in größerem Maßstab. Dank des Posaunenchors Sonsbeck, der Chöre vom ganzen Unteren Niederrhein zu einem besonderen Musikprojekt einlud, erklingen jeden Donnerstagabend Lieder im Amphitheater Birten.

An diesem Donnerstag hätte man sogar fast meinen können, die Sommerfestspiele seien einen Tag vorgezogen worden. Rund 40 Musiker aus Moers, Wesel, Rheinberg, Duisburg und anderen Städten kamen zusammen, um gemeinsam zu proben. Zu Gast war Kirchenmusikdirektor Jörg Häusler, der das Posaunenwerk Rheinland leitet. Fasziniert von dem verbindenden Musikprojekt, übernahm er für einen Abend das Dirigat. „Für die Posaunenchöre sowie für Musikvereine insgesamt ist es wichtig, das Miteinander zu pflegen“, erklärte der Profimusiker. „Wenn das gemeinsame Spiel einmal zum Erliegen kommt – wie es im ersten Lockdown der Fall war – dann ist es oftmals schwierig, es wieder aufleben zu lassen.“

Posaunenchor Sonsbeck Zwölf Blechbläser zwischen 18 und 82 Jahren gehören dem Posaunenchor Sonsbeck an. Kontakt: posaunenchor.sonsbeck@web.de oder Tel. 02838 775924.

Proben Das Musikprojekt dauert noch bis Ende September an. Weitere Blechbläser sind jederzeit willkommen. Geprobt wird donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr im Amphitheater Birten. Das Notenheft gibt es bei Bedarf vor Ort.

Diese Intention verfolgte auch der Pausenchor Sonsbeck, als die zwölf Mitglieder mit Hilfe einer Förderung aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur der Bundesregierung das Projekt initiierten. „Wir selbst haben in der Pandemie sehr gekämpft und mit Videokonferenzen versucht, die Proben aufrechtzuerhalten“, erzählte Jeanette Böhme. „Andere Chöre hat es aber schlimmer getroffen, weil sie beispielsweise altersbedingt Mitglieder verloren hatten.“ Die Pandemie habe zu Entwöhnungseffekten geführt, erklärte die Musikerin weiter und betonte: „Ein Neustart braucht Impulse.“ Einen solchen Impuls wollte der Posaunenchor Sonsbeck mit seinem Projekt geben. Schließlich gehören die Blechbläserensembles seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Ganz nebenbei sollte zudem der Förderverein Amphitheater Birten unterstützt werden. „Denn auch dort mussten zahlreiche Veranstaltungen ausfallen“, sagte Böhme.

Die Resonanz auf die Einladung zum gemeinsamen Spiel habe aber alle Erwartungen übertroffen. „Die vielen Anmeldungen flößten fast schon Respekt ein“, so Böhme, deren Mann den Sonsbecker Posaunenchor vor neun Jahren gegründet hat und auch musikalisch leitet. Die meisten Proben im Amphitheater dirigiert Michael Böhme selbst. Unter den 40 Blechbläsern, die an dem Projekt mitwirken, gibt es aber vier, die selbst Posaunenchöre leiten. „An einem Abend sollten daher sie das Dirigat übernehmen“, erzählte Böhme. „Da jeder so seine Eigenheiten hat, wurde es eine lustige und bunte Probe.“