Landesweiter Warntag Probealarm verläuft im Kreis Wesel „problemlos“

Nach einer ersten Einschätzung der Kreisleitstelle ist der Warntag am Donnerstag im Kreis Wesel „problemlos“ verlaufen, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Das meldeten auch die Städte Xanten und Rheinberg. Allerdings lagen kurzfristig noch keine Rückmeldungen für alle stationären Sirenen in den Kommunen vor. Damit wird erst in den nächsten Tagen gerechnet. Erst dann lasse sich sagen, ob auch alle rund 200 Sirenen im Kreisgebiet funktioniert haben, hieß es. „Die Ergebnisse der Feuerwehr liegen noch nicht vollständig vor, bisher sind jedoch keine Unregelmäßigkeiten bekannt“, teilte zum Beispiel Xantens Ordnungsamt mit.