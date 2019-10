Schulausschuss in Sonsbeck : Private Realschule: „Ein Meilenstein für Sonsbeck“

Schulausschuss in Sonsbeck

Sonsbeck Die Einrichtung will nächstes Schuljahr an den Start. Der Trägerverein hat dem Schulausschuss das Konzept vorgestellt.

Die Stellenausschreibung liest sich höchst amitioniert: „Wir suchen Zukunftsmacher, Weltverbesserer, Denkanstachler, Talentförderer, Wissensvermittler, Türöffner, Elternversteher und Fähigkeitszutrauer.“ Profan gesagt: Lehrerinnen und Lehrer, die an der in der ehemaligen S’Grooten-Hauptschule geplanten privaten Realschule unterrichten möchten.

Bürgermeister Heiko Schmidt, der der Landespolitik die Schuld am Aus der Hauptschule und an der Schließung des Teilstandortes Sonsbeck der Gesamtschule gab (wir berichteten), sprach von einer „unabhängigen Schule“, die die Initiative an den Start bringen wolle. Dass der Trägerverein, den die Initiative gegründet hat, das schaffe, habe er vor einem Jahr nicht geglaubt. „Ich bin schwer begeistert. Hier hat eine kleine Gruppe engagierter Menschen Pionierarbeit geleistet.“