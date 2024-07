Info-Schild des Heimatvereins Wie der Prekkesee in Lüttingen zu seinem Namen kam

Und wie kam es denn nun zu dem Namen? Es war ein interner Wettbewerb der Hagelkreuz-Grundschule in Lüttingen, bei dem vor drei Jahren die damalige 4b „Prekkesee“ auf die lange Liste der Namensideen setzte. „Das kam gut an, schließlich liegt der Prekkesee in Lüttingen, und Lüttingen ist auch als Prekkendorf bekannt“, so der HBV. Diesen Spitznamen hat das Dorf der Fischergruppe „12 Apostel“ zu verdanken, die früher im Rhein fischte und das Neunauge – umgangssprachlich Prekke genannt – als Beifang im Netz hatte. Da sich die Prekke schlecht verkaufen ließ, gönnten sich die Apostel diesen Fisch selbst regelmäßig in geselliger und entspannter Runde.