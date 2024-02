Schutz der Natur Stadt Xanten gegen Zäune am Prekkesee

Xantens Politik berät darüber, ob die Natur am Prekkesee in Lüttingen mehr geschützt werden muss. Anlass ist ein Antrag des Naturschutzbundes (Nabu), in dem dieser unter anderem vorschlägt, den südlichen Teil des Sees zwischen Mölleweg-Brücke und Lüttinger Straße mit einem Zaun oder einer Hecke zu schützen. Davon rät die Verwaltung „auf Grund der hohen Investitions- und Instandhaltungskosten ab“, wie sie in den Unterlagen für die Beratungen schreibt.