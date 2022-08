Prekkesee in Lüttingen: Mölleweg-Brücke soll im Herbst gebaut werden​

Xanten Durch eine Brücke soll der Mölleweg zwischen Lüttingen und Xanten wieder durchgängig befahrbar sein. Das Bauwerk soll im Herbst gebaut, aber das ganze Gelände erst später an die Stadt übergeben werden.

Die Stadt Xanten hat neue Informationen zur geplanten Brücke am Mölleweg veröffentlicht. Demnach hat sie von der Firma Hülskens die Auskunft erhalten, dass Ende Oktober bis Anfang November die Elemente für das Bauwerk, das über den Prekkesee führen wird, errichtet werden sollen. Das Gelände soll dann mitsamt der neuen Brücke bis Ostern 2023 vom Unternehmen offiziell und förmlich an die Stadt Xanten übergeben werden können.

Diese Angaben gehen aus den Unterlagen hervor, die von der Stadtverwaltung für den Bezirksausschuss Lüttingen zusammengestellt wurden. Das Gremium tagt am Mittwoch, 7. September, 17 Uhr, im Forum der Grundschule Lüttingen. Die Brücke und der Prekksee ist einer von 21 Tagesordnungspunkten. Wie aus den Unterlagen weiter hervorgeht, haben Hülskens und Xantens Dienstleistungsbetrieb (DBX) eine Vereinbarung zum Bauwerk getroffen. Demnach soll die Straßendecke der Fußgänger- und Fahrrad-Brücke aus Gussasphalt bestehen – und zwar in derselben Form, die auch der südliche Teil des Möllewegs erhalten wird, der in den nächsten Monaten als Fahrradstraße ausgebaut wird. Das Geländer soll aus pulverbeschichteten Stahl bestehen und die Gravur „Stadt Xanten 2022“ erhalten – sie wird auf das Baujahr der Brücke hinweisen. Auf der Brücke sollen Elektroleitungen so verlegt werden, dass Pollerleuchten installiert werden können. Es wird auch darüber nachgedacht, eine Freileitung zu verlegen, damit die Brücke angestrahlt werden kann – aber eine Umsetzung dieser Idee hängt von der aktuellen Energie-Einspar-Debatte ab. Um den See herum soll ein Rundweg für Fußgänger errichtet werden. Noch in diesem Jahr werde deshalb der Dornbuschweg zwischen Salmstraße und Lüttinger Straße entfernt.