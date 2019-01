Präsidiumssitzung des Deutschen Landkreistags in Xanten : „5G-Mobilfunk bis zur letzten Milchkanne“

Landrat Ansgar Müller und Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags fordern die flächendeckende Versorgung mit 5G-Mobilfunk. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Das Präsidium des Deutschen Landkreistages bekräftigte bei seiner Tagung in Xanten die Forderung nach modernster Digitaltechnik auch für die gesamten ländlichen Regionen. Für die Grundsteuer soll der Immobilienwert herangezogen werden.

Ansgar Müller bemühte am Mittwoch die Geschichte, um die Forderung des Deutschen Landkreistages nach einer lückenlosen Versorgung mit dem neuen Mobilfunkstandart 5G zu untermauern. Vor 100 Jahren, sagte der Landrat des Kreises Wesel, habe die Verpflichtung bestanden, beim Ausbau des Stromnetzes auch das letzte Gebäude in Deutschland anzuschließen. So müsse nun auch beim Ausbau von 5G verfahren werden. Das Mobilfunknetz der Zukunft war eines der Themen, mit denen sich das Präsidium des Deutschen Landkreistags im Hotel van Bebber beschäftigt hatte. Im Vierteljahresrhythmus tagen die knapp 35 Mitglieder abwechselnd in einem anderen Bundesland. Jetzt war NRW an der Reihe mit dem Kreis Wesel als Gastgeber. Xanten wiederum wurde wegen der kurzen Wege in die Innenstadt und wegen des kulturellen Angebots des APX und des Doms gewählt.

Für den Deutschen Landkreistag ist dieser Ausbau auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit. An einer möglichst optimalen digitalen Anbindung hängen Arbeitsplätze, aber zum Beispiel auch eine moderne medizinische Versorgung, weil Hausarzt und Facharztzentrum digital umfangreiche Unterlagen austauschen müssen. Vom Angebot einer Telesprechstunde ganz zu schweigen. „Das setzt sprichwörtlich 5G auch an der letzten Milchkanne voraus. Eine solche Flächendeckung ist und bleibt das A und O“, betonte auch der Landkreistag-Präsident, Reinhard Sager aus Ost-Holstein. Darum, erklärten er wie auch Müller, dürften sich Unternehmen in dieser Frage nicht allein von wirtschaftlichen Interessen leiten lassen. „Es darf keine Rosinenpickerei geben, sondern der Versorgungsaspekt muss im Vordergrund stehen.“ Notfalls müssten dies die Ausschreibungsbedingungen der Bundesnetzagentur für die Vergabe der Lizenzen regeln.

Info Zahlen und Fakten: Der Deutsche Landkreistag Gremium Der Deutsche Landkreistag ist einer von drei kommunalen Spitzenverbänden. In den beiden anderen haben sich die Großstädte sowie die kreisangehörigen Kommunen zusammengeschlossen. Führungsgremium ist das Präsidium. Es tagt vierteljährlich. Landrat Ansgar Müller gehört ihm als Vizepräsident an. Repräsentation Die 294 Landkreise in Deutschland umfassen rund 96 Prozent der Fläche von Deutschland und mit etwa 55 Millionen Menschen 68 Prozent der Bevölkerung. Ziele Der Verband will die den Landkreisen grundgesetzlich verbürgte Garantie der kommunalen Selbstverwaltung fördern, den Erfahrungsaustausch pflegen und die gemeinsamen Positionen vertreten.



Bei der Neuberechnung der Grundsteuer sprachen sich die Landkreis-Präsidialen für ein wertabhängiges Modell aus. Das Bundesverfassungsgericht hatte Anfang 2018 die bisherige Berechnungsgrundlage gekippt. Die alten Einheitswerte aus den 60er-Jahren bilden die heutige Realität nicht mehr ab. „Wir treten daher für eine wertabhängige Reform ein, die die Situation auf den Wohnungsmärkten unverzerrt widerspiegelt“, erläuterte Sager die Position des Präsidiums. In herausgehobenen Wohnlagen sollten mehr Grundsteuern anfallen als in strukturschwachen Gebieten. Sager: „Natürlich haben sich Immobilien in Berlin-Mitte wertmäßig ganz anders entwickelt als beispielsweise in der Lausitz.“