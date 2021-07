Sommertour von Präses Thorsten Latzel : Was die Kirchengemeinden Xanten, Sonsbeck, Büderich mit Hummeln gemein haben

Xanten/Sonsbeck/Büderich Zum Endspurt seiner 600 Kilometer langen Sommertour besuchte der radelnde Präses Thorsten Latzel die Evangelischen Kirchengemeinden Xanten, Sonsbeck und Büderich. Deren Kooperation verglich er mit einem Paradoxon.

„Die Beine sind inzwischen schwer“, sagte der Präses am letzten seiner acht Tage dauernden Tour. „Doch der Kopf ist klar, und das ist Herz voll.“ Er erzählte von der Größe und Vielfalt der Landeskirche, von starken Gemeinschaften und engagierten Menschen. Er sprach von Jugendlichen, die sich mit Nachhaltigkeits-Projekten und bei Fridays-for-Future-Demos politisch einbringen, von einem herzkranken Pfarrer, der während der Wartezeit auf eine Transplantation von seiner Gemeinde „getragen“ wird. Zu den Begegnungen gehörte ebenso eine Pfarrerin, die ein Lama für die Seelsorge nutzt, wie ein buddhistischer Mönch, der am Wegesrand Kräuter für eine Suppe pflückt.

Denn Hoffnung, so Latzel, unterscheide sich vom naiven Optimismus. Hoffnung bestehe trotz widrigster Umstände. Sie blende Probleme aber nicht aus, sondern stelle sich ihnen. Sie veranlasse Menschen dazu, nicht einfach abzuwarten, was passiert, sondern aktiv zu werden, Möglichkeiten zu finden. „Die Pandemie ist die Zeit der Kreativen“, ergänzte der Präses. Damit sei Hoffnung stets eine Art von Widerstand.

Seit drei Jahren arbeiteten die Kirchengemeinden schon zusammen, würden bei Treffen gemeinsame Aktionen geplant. Dann kam Corona, Präsenz-Gottesdienste und Versammlungen wurden verboten. An Silvester gingen die drei Kirchengemeinden daher wieder einen neuen Weg und boten erstmals einen gemeinsamen Zoom-Gottesdienst an. Bis Mai wurden die fortgesetzt. Weitere Herausforderungen ließen aber nicht auf sich warten. Presbyterien seien nicht voll besetzt, zwei Pfarrer seien erkrankt. „Die Arbeit lastet auf weniger Schultern“, so Messerschmidt. Und die Liste der Aufgaben mit Friedhofsordnung, Kita-Betreuung, Umbaumaßnahmen und Schutzkonzepten sei lang. „Und trotzdem haben wir Lust aufs Erproben, auf das Entdecken von Möglichkeiten“, fasste die Presbyterin zusammen. „Manchmal sind wir hier am Niederrhein eben trotzig.“