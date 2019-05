Postkartenausstellung in Sonsbeck : Als Papa in die Kneipe ging

Sonsbeck Bereits zum fünften Mal lädt der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck zu einer Postkartenausstellung in die Gommansche Mühle ein. Es werden außergewöhnliche Motive rund um das Thema „Die Sonsbecker Kneipen“ aus der Sammlung von Christiane und Thomas Grütters gezeigt.

„Die älteste der mehr als 50 Karten, die wir in 17 Rahmen zeigen, wurde am 7. Juli 1899 von zwei Brüdern, die sich auf einer Reise von Kevelaer nach Xanten befanden, aus dem damals als ‚Restaurant Wellmann’ geführten Gasthaus verschickt“, erklärte Kartensammler Grütters. Zu den Kneipen, die er präsentiert, gehört auch das „Hotel zur Börse“, das nach dem Ersten Weltkrieg als Kantine der belgischen Besatzer genutzt wurde. Christiane und Thomas Grütters haben zwei Karten, die das Hotel aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen, anschaulich mit einer Anzeige, die für das Hotel im Jahre 1911 wirbt, in einem großen Rahmen zusammengestellt. In dieser Weise haben sie auch die Wirtschaft von Johann Scholten (spätere Plooheide), die laut Werbung „nur fünf Minuten von Sonsbeck entfernt war“, in die Ausstellung eingebracht. Einen weiteren Bilderrahmen hat Grütters der Gaststätte von Matthias Boll auf der Herrenstraße, die seinerzeit als „Domhotel“ bekannt war, und der Gaststätte Pieper, die „das beste Haus am Platz“ war, gewidmet.