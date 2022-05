Musik-Projekt am Niederrhein : Blechwärts gen Himmel

Die Musiker wollen in fünf bis sechs Heißluftballonen in den abendlichen Himmel aufsteigen, um aus der Luft ein Konzert zu geben. Foto: dpa, jst cul

Sonsbeck/Hamminkeln Von den Aktionen des Sonsbecker Posaunenchors inspiriert, startet der Hamminkelner Dirigent Marcel Bönninger nun ein einzigartiges Projekt: Musiker geben in Heißluftballonen ein himmlisches Konzert. Damit wollen sie nach dem Corona-Stillstand wieder auf sich aufmerksam machen.

Die Corona-Beschränkungen haben Musikgruppen und Chöre schwer gebeutelt. Dirigent Marcel Bönninger aus Hamminkeln hat jetzt den „Resetknopf“ gedrückt, wie er es ausdrückt. Er ist ein kreativer Kopf, der sich für besondere Konzertsituationen neuartige Ideen ausdenkt. Diesmal ist es eine einzigartige: Der Posaunenchor Hamminkeln hebt nicht nur ab, sondern spielt auch in luftiger Höhe. Die Musiker fahren in fünf oder sechs Heißluftballonen mitsamt Instrumenten und geben ein Konzert der himmlischen Art. „Blechwärts gen Himmel“ hat sich Bönninger als Motto ausgesucht. Die Musiker sind begeistert. Neben dem Posaunenchor „An der Issel“, benannt nach der Evangelischen Kirchengemeinde Hamminkeln, ist auch der Posaunenchor Sonsbeck im Spiel.

Termin Am Donnerstag, 26. Mai, also Christi Himmelfahrt, sollen die Musikballone aufsteigen. Startplatz ist in Hamminkeln der Bereich Vöckingsweg, Ecke Mehrhooger Straße. Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, wird der Starttag auf Freitag, 27. Mai, verschoben.

Auch der Posaunenchor „An der Issel“ blieb öffentlich still. Da sei im vergangenen Jahr eine gute Idee des Sonsbecker Posaunenchors gerade recht gekommen, so Bönninger. „Ein wahres Vergnügen“, nennt er im Nachhinein, dass es auf Initiative der Sonsbecker möglich wurde, 2021 im Birtener Amphitheater corona-gerecht draußen und mit ausreichend Abstand in Gemeinschaft zu proben. Das Musikprojekt, das vom Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur der Bundesregierung gefördert wurde, führte Blechbläser vom ganzen Niederrhein zusammen. Angeregt durch das gelungene Projekt und auf Anstoß von Jeanette Böhme aus Sonsbeck beantragten die „An der Issel“-Musiker eine Förderung beim Bundesmusikverband Chor und Orchester für ihre kreative Idee: „Der Posaunenchor ,An der Issel‘ hat seit seiner Gründung 1954 schon viel Bläserluft durch seine Instrumente geschickt. Nun geht er selbst in die Luft, fährt mit Ballonen in die Höhe, um von den Körben aus ein Konzert zu spielen“, erklären die Initiatoren.