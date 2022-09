Jubiläumskonzert des Posaunenchors Sonsbeck : Mit viel Puste in die Provence

Mit viel Puste in die Provence

Sonsbeck Der Posaunenchor Sonsbeck feiert sein zehnjähriges Bestehen. Beim Jubiläumskonzert am Samstag, 17. September, geht’s mit Musik, Kunst und Duft auf eine sinnliche Reise nach Frankreich.

Eine Vielzahl von Stühlen stand im Altarraum der evangelischen Kirche Sonsbeck bereit, als sich dort am Samstag 27 Musiker des Posaunenchors Sonsbeck zur Sonderprobe für ihr Jubiläumskonzert einfanden. Zur Linken nahmen die zahlreichen Trompetenspieler Platz, zur Rechten die drei Tubaspielerinnen, die Plätze in der Mitte des Kreises wurden von den Euphonium-, Posaunen- und Hornspielern eingenommen. Auf den Notenständern lag je ein Exemplar der Rheinischen Bläserhefte 2021 mit dem Titel „Musik aus Frankreich“. Denn beim Festkonzert am Samstag, 17. September, zum zehnjährige Bestehen des Sonsbecker Posaunenchores sollen sich die Besucher auf französisches Flair freuen dürfen.