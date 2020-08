Fahndungsfotos von der Bislicher Insel : Polizei intensiviert Suche nach Störern des Seeadlerpaares

Xanten Es war eine kleine Sensation: Im Naturschutzgebiet Bislicher Insel hatte ein Seeadlerpaar einen Horst, um zu brüten. Es war der einzige Brutplatz eines solchen Vogels in Nordrhein-Westfalen. Das Paar hat dort von 2017 bis 2019 erfolgreich gebrütet, ein großartiger Erfolg für den Naturschutz am Niederrhein, der weit ins Land hinein für Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Es kam zu einer nachhaltigen Störung, just zu einer Zeit, als das Seeadlerpärchen erneut brütete. Zwei Tatverdächtige, die ihren Hund dort ausführten und mit einem Ball spielen ließen, wurden in der Nähe des Horstes beobachtet. Nach dieser massiven Störung ließ das Adlerpaar den Brutplatz verwaist zurück und ist seither nicht mehr auf der Bislicher Insel gesehen worden. Ein Zeuge hat die Tatverdächtigen fotografiert. Das Amtsgericht in Moers hat jetzt die Veröffentlichung der Fotos angeordnet, um die Hundehalter zu ermitteln. Die Lichtbilder sind im Internet abrufbar unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/xanten-bundesnaturschutzgesetz