Verkehrsunfall in Xanten : Fußgängerin an- und dann weitergefahren

Xanten Fußgängerin bei Unfall in Höhe des Plaza del Mar in Xanten verletzt. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Xanten Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines hellen Kombi, der am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in Xanten auf der Kreuzung Varusring/Salmstraße eine Fußgängerin angefahren hat. Die 58-jährige Xantenerin wollte zu Fuß die Kreuzung überqueren, nachdem die Ampel für sie Grün zeigte. Zeitgleich bog der Kombi, der aus der Innenstadt kam, in Richtung Wardt ab. Hierbei streifte das Auto die Fußgängerin leicht, so die Polizei. Die Xantenerin fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer oder die -fahrerin hielt kurz an, setzte dann aber die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Unfall fand unmittelbar in Höhe des Plaza del Mar statt. Daher hofft die Polizei, dass Zeugen den Hergang beobachtet haben. Die werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Xanten unter Tel. 02801 71420 in Verbindung zu setzen.