Feuer auf Campingplatz in Xanten Ursache für Wohnwagenbrand ist geklärt

Xanten · Am Mittwochmorgen ist auf einem Campingplatz in Xanten ein Wohnwagen ausgebrannt. Was ihn ausgelöst hatte, ermittelte die Polizei.

19.01.2023, 16:25 Uhr

12 Bilder Wohnwagen auf Campingplatz in Xanten brennt aus 12 Bilder Foto: TV Niederrhein/Guido Schulmann

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Die Ursache für den Brand auf einem Campingplatz in Xanten ist geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geht sie „mit großer Wahrscheinlichkeit“ von einem technischen Defekt aus. „Genauere Angaben sind nicht mehr möglich, weil der Campingwagen fast vollständig ausgebrannt ist“, schrieb die Kreispolizeibehörde Wesel in einer Mitteilung. „Brandstiftung kann aber ausgeschlossen werden.“ Auf dem Campingplatz war am Mittwochmorgen ein Wohnwagen ausgebrannt. Die Flammen griffen auch schon auf einen weiteren Wohnwagen über, als die Xantener Feuerwehr eintraf. Sie konnte verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Verletzte gab es nicht. In dem Wohnwagen hatte niemand übernachtet. Der Campingplatz ist im Winter weitgehend verlassen. Zufällig hatte der Pächter einer benachbarten Parzelle in seinem Wohnwagen übernachtet. „Durch das helle Licht sind wir wach geworden“, berichtete der Mann aus Bocholt unserer Redaktion. Er habe aus dem Fenster seines Wohnwagens geguckt und gesehen, dass es brennt. „Wenn Du siehst, wie das brennt, wie hoch die Flammen sind – da bist Du am Verzweifeln.“ Sofort habe er die Feuerwehr gerufen.

(wer)