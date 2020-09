Polizei im Kreis Wesel : Schneider wirft Quik vor, „Wahlkampfmärchen zu erzählen“

Xanten Der Landtagsabgeordnete René Schneider schaltet sich in die Debatte ein, ob die Polizei im Kreis Wesel nicht genug Personal hat. Die CDU solle sich an die Fakten halten, es fehlten Beamte, fordert der SPD-Politiker.

Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider wirft der CDU vor, dass sie „Wahlkampfmärchen“ erzähle, wenn sie über die Stellenbesetzung der Polizei im Kreis Wesel spreche. „Uns fehlen Beamte“, erklärte Schneider in einer Mitteilung. Es gingen mehr Polizisten in Pension, als neu ihren Dienst antreten. Daran könne keine Landesregierung kurzfristig etwas ändern. Die Ausbildungskapazitäten der Polizei seien nun einmal begrenzt. Es dauere seine Zeit, genügend Polizisten auszubilden. „Jetzt versucht die CDU jedoch, ihre unmöglichen Wahlversprechen von 2017 als eingelöst darzustellen, indem sie bei der realen Stellenentwicklung flunkert.“ Zum Beispiel habe die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik behauptet, dass der Kreispolizeibehörde Wesel von September an 5,42 Stellen mehr zugeteilt würden. Allerdings kämen im Laufe des Jahres nur fünf neue Regierungsbeschäftigte, „jedoch kein einziger Kollege im Vollzugsdienst“. Am Ende des Jahres gebe es deshalb sogar weniger Polizeibeamte im Kreis Wesel, weil einige in Pension gingen. „Hier hat Frau Quik die tatsächliche Lage falsch dargestellt.“