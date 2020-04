Medikamente vermisst : Rettungssanitäter vergisst Medikamentenkoffer auf Rastplatz

Sonsbeck Ein niederländischer Rettungswagenfahrer hat bei einer nächtlichen Rast einen Koffer mit gefährlichen Medikamenten vergessen. Der Koffer ist verschwunden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag legte ein Fahrer eines niederländischen Rettungsunternehmens gegen 2 Uhr eine Pause auf einem Rastplatz an der Autobahn 57 ein. Die Polizei vermutet nach Angaben des Fahrers, dass es sich dabei um den Rastplatz „Hamb" gehandelt hat. Aus nicht bekannten Gründen hatte der Mann dann bei der Weiterfahrt in Richtung der Niederlande seinen Rettungskoffer auf dem Rastplatz vergessen. Die Polizei suchte den Parkplatz und auch weitere Rastplätze im näheren Umkreis ab. Der Koffer allerdings blieb verschwunden. Ob Unbekannte den Koffer gefunden und ihn mitgenommen haben oder er auf andere Art und Weise verschwunden ist, ist derzeit unklar, so die Polizei. In dem Koffer befanden sich unter anderem Medikamente, die für den Finder möglicherweise eine Gefahr darstellen könnten, lautet die Warnung des Polizeisprechers. Wer den Koffer findet, sollte umgehend die Polizei verständigen.