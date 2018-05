Xanten

Sprayer haben zwischen Freitag und Samstag auf die Jalousie eines Einfamilienhauses am Erprather Weg die Zahl "187" gesprüht. In der Hip-Hop-Szene gilt die Ziffernreihe als Morddrohung. "Die Ermittlungen laufen", sagt ein Polizei-Sprecher. Es könne sich auch um einen Kinderstreich handeln. Hinweise an 02801 71420.