Polizei gibt Sicherheitstipps : Tipps für mehr Einbruchschutz beim Aktionstag

In der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen gewöhnlich an (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Kreis Wesel Die Kreispolizeibehörde Wesel plant am Sonntag, 25. Oktober, einen Aktionstag unter dem Titel „Riegel vor“, um Bürger darüber zu informieren, wie sie ihr Haus oder ihre Wohnung besser vor Einbrechern schützen können.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet der Aktionstag in Form einer Telefonberatung statt. Unter Einhaltung der Hygiene-Regeln können Interessierte sich am Sonntag aber auch beim parallel stattfindenden Tag der offenen Tür in der Sicherheitsausstellung der Kreispolizei Wesel, Reeser Landstraße 21, beraten lassen. Dafür ist eine Anmeldung unter Tel. 0281 1074425 beziehungsweise 1074424 oder 1074422 notwendig.