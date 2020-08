Kommunalwahl 2020 : Xantener Ratskandidat wirbt in Sonsbeck um Stimmen

Eines der Plakate, mit denen Matthias Voll in Sonsbeck wirbt. Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Sonsbeck In Sonsbeck hängen auch Wahlplakate des Xanteners Matthias Voll, der in der Gemeinde gar nicht gewählt werden kann. Der Ratskandidat der Bürger-Basis-Xanten (BBX) hofft, dass er dort aber Pendler aus seiner Heimatstadt erreicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für gewöhnlich hängen Politiker ihre Wahlplakate nur in dem Ort auf, in dem sie auch gewählt werden können, aber Matthias Voll probiert in diesem Jahr etwas Neues aus. Der Ratskandidat der Bürger-Basis-Xanten (BBX) wirbt nicht nur in seiner Heimatstadt um Stimmen, sondern auch im Nachbarort Sonsbeck, etwa zehn Kilometer von seinem Wahlkreis Birten entfernt.

Vier Plakate ließ er in der Gemeinde aufhängen, zwei davon an der Hochstraße – die vielbefahrene Straße führt quer durch den Ort. Freundlich lächelt Voll auf den Plakaten die Menschen an, er wirbt mit seiner Erfahrung: „15 Jahre im Rat der Stadt Xanten“.

Sollte Voll damit die Sonsbecker überzeugen, wird ihm das nur nichts nutzen – sie können ihn am 13. September nicht wählen. Aber sie will der BBX-Politiker mit den Plakaten auch gar nicht erreichen, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. In Sonsbeck werbe er um die Stimmen der Xantener, die täglich zur Arbeit pendelten und dafür durch die kleinste Gemeinde im Kreis Wesel führen, weil sie zum Beispiel in Kevelaer oder Geldern arbeiten, erklärt Voll. Das dürften tatsächlich einige Wähler sein: Nach Angaben der Landesstatistiker von IT NRW sind mehr als 7000 Xantener sogenannte Auspendler, weil sie in einer anderen Stadt oder Gemeinde arbeiten, davon mehrere Hundert in Kevelaer oder Geldern. Viele dürften deshalb morgens und abends über Sonsbeck fahren, um ihre Arbeitsstelle zu erreichen und wieder nach Hause zu kommen. Vielleicht fallen ihnen dabei Volls Plakate auf.

(wer)