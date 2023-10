Podiumsdiskussion am 2. November RP lädt zum Polit-Talk mit Sonsbecks Bürgermeisterkandidaten

Der Kostenpflichtiger Inhalt Wahlkampf für die Bürgermeisterwahl in Sonsbeck am Sonntag, 12. November, hat begonnen. Zwei Kandidaten ringen um den Chefposten im Rathaus. Matthias Broeckmann geht als Kandidat der CDU ins Rennen. SPD, FDP, Grüne und BIS haben gemeinsam Kostenpflichtiger Inhalt Nadine Bogedain als überparteiliche Kandidatin aufgestellt. Doch wofür stehen die Bürgermeister-Bewerber genau, was wollen sie für die Gemeinde erreichen und warum sind sie die am besten geeignete Person dafür? In einer Podiumsdiskussion der Rheinischen Post stellen sich die beiden Kandidaten den Fragen der RP-Redaktion sowie der Bürger und Bürgerinnen. Der Polit-Talk findet am Donnerstag, 2. November, um 19 Uhr im Kastell, Herrenstraße 2 in Sonsbeck, statt.