Planer des Stiftsmuseums Xanten, Udo Grote, wird verabschiedet

Xanten Er hat das Stiftsmuseum in Xanten nicht nur entworfen, sondern auch 24 Jahre lang dessen Förderverein als Geschäftsführer geleitet. Nun geht Udo Grote in den Ruhestand. Zum Dank gab es graphisches Blatt aus dem 18. Jahrhundert.

Das Stiftsmuseum konnte er dennoch realisieren. Seit zehn Jahren gewährt es Besuchern einen Einblick in Xantens Geschichte. 1996 hatte Grote zur Unterstützung des Museumsprojekts einen Förderverein gegründet, seitdem war er dessen Geschäftsführer – bis jetzt: In diesem Jahr geht er in den Ruhestand. Deshalb erinnerte der Förderverein auf seiner Jahreshauptversammlung an seine Verdienste. Der Vorsitzende, Wilhelm-Albert Herzog von Urach, dankte ihm für sein „großes Engagement zur Verwirklichung des Stiftsmuseums“. Er hob Grotes Idealismus und Erfindungsgeist bei der Sponsorensuche und seine ansteckende Begeisterung hervor. In seiner Amtszeit seien mehrere Maßnahmen mit Hilfe des Fördervereins für das Museum umgesetzt worden, zum Beispiel die Konservierung der Buchbestände der Stiftsbibliothek durch die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kunstpflege. Der Förderverein erinnerte auch an die Jahresgaben, die Museumsfahrten und die Neuerwerbungen, die Grote ermöglicht habe. Herzog von Urach übergab zum Dank ein graphisches Blatt aus dem 18. Jahrhundert, das einen Kunstsammler zeigt. Bürgermeister Thomas Görtz, qua Amt Mitglied im Vorstand des Fördervereins, würdigte Grotes Spuren in Xanten symbolisch mit einem Gutschein für einen Fußabdruck in Ton, der im Pflaster der Stadt verlegt werden soll. Grote bedankte sich für die Geschenke und die gemeinsamen erfolgreichen Jahre.