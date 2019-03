Pläne für den Xantener Marktplatz: Stadt wünscht sich Wasserspiel auf Markt

Xanten Was vor zehn Jahren nach einem Bürgerbegehren abgelehnt wurde, soll nun doch Realtität werden. Die Stadt soll beim Land vorfühlen, ob eine Umgestaltung des Marktplatzes möglich sei.

Zehn Jahre nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren gegen die geplante Umgestaltung des Marktplatzes ist das Thema urplötzlich wieder auf der politischen Tagesordnung: Wasserspiele oder nicht? Damals hatten sich zahlreiche Menschen dagegen ausgesprochen. Nun soll die Stadtverwaltung die Möglichkeit solcher Wasserspiele prüfen. Der Hauptausschuss am Donnerstag und der Rat nächste Woche müssen dem aber noch zustimmen. Erstes großes Hindernis ist das Land: Spielt es mit? Damals hatte es einen Großteil der Platzneugestaltung finanziert, dies aber, wie üblich, an die vorgelegten Pläne gebunden. Die Stadt kann also nicht so ohne weiteres mit neuen Ideen daherkommen; unter Umständen müsste sie dann die Zuschüsse zurückzahlen. Also wird sie erst einmal vorfühlen.