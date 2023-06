Abschluss am Placidahaus Xanten „Wir können stolz auf uns sein“

„What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from“: Mit einem Zitat von Thomas Stearns Eliot gratulierte der Schulleiter den jungen Frauen und Männern zu ihrem erfolgreichen Abschluss. „In den letzten zwei bis drei Jahren der Schulzeit sind Sie gereift und gewachsen, insbesondere durch die Begegnung mit Menschen, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit gaben und Sie haben wachsen lassen.“ Sie hätten einen neuen Grad an Freiheit und Unabhängigkeit erreicht, seien jetzt kompetent als Erzieher, Kinderpfleger, Sozialassistenten. „Wir hoffen, dass Sie Ihre Chancen nutzen. Jetzt ist es an Ihnen, Verantwortung zu übernehmen.“