Abschlussfeier 2024 des Placidahauses Xanten Auf dem Schiff Placida zu Kapitänen geworden

Schülerinnen, Schüler und Studierende des Berufskollegs Placidahaus in Xanten haben am Mittwoch ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Auf dem Platz vor dem Dom feierten sie mit Familien, Freunden, Lehrerinnen und Lehrern eine Abschlussfeier mit Gottesdienst. Das Motto lautete „Jetzt sind wir bereit. Wir setzen unsere Segel und starten in neue Gewässer“. Mehrere Redner gingen darauf ein. Außerdem traten die Absolventen Taner Bice (begleitet von Musiklehrerin Christiane Flämig) sowie Patrick Bartsch und Jan Breznikar auf: Sie sangen oder rappten auf der Bühne. Insgesamt entlässt das Berufskolleg am Ende dieses Schuljahres 150 Schülerinnen, Schüler und Studierende.