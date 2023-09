Ausstellung im Placidahaus Xanten macht Rassismus sichtbar

Info

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Was Ihr nicht seht“ bleibt für zwei Wochen, also bis zum 22. September im Placidahaus in Xanten. Sie kann von Schulklassen täglich von 9 Uhr bis 14 Uhr nach Anmeldung besucht werden. An zwei Tagen ist auch die Öffentlichkeit zum Besuch eingeladen: am Samstag, 16. September, von 10 Uhr bis 13 Uhr, und am Sonntag, 24. September, von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr.