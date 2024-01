Ausbildung zum Sozialassistenten in Xanten Sprungbrett ins Berufsleben

Für Ann-Christin Hochstrat, Eva Angenendt und ihre Mitschüler beginnt in der nächsten Woche das erste Praktikum in ihrer zweijährigen Ausbildung am Placidahaus. In den nächsten Wochen arbeiten die jungen Menschen in der Altenpflege. Darauf hat sie das Berufskolleg vorbereitet, zum Beispiel im Unterricht „Fachpraxis Gesundheit“. Vier Stunden pro Woche haben die Schülerinnen und Schüler dieses Fach. Lehrerin Heike Hühnerbein hat ihnen in den vergangenen Wochen erklärt, wie sie einen Menschen pflegen. Seit 20 Jahren ist Heike Hühnerbein am Berufskolleg, vorher war sie Krankenschwester, auch in der Anästhesie und in der Intensivpflege hat sie gearbeitet. Sie kommt also aus der Praxis.