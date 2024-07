Nach Pkw-Brand in Xanten-Wardt Wo Autos bei Hitze nicht abgestellt werden sollten

Wie die Feuerwehr berichtet, war es zu dem Brand auf einem Parkplatz am Meerend in Wardt gekommen. Mehrere Passanten hatten aufgrund einer weit sichtbaren Rauchsäule die Einheiten Lüttingen und Wardt alarmiert. Als die Einsatzkräfte an dem Parkplatz eintrafen, brannte ein Pkw aus ungeklärter Ursache bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer habe auch schon drei benachbarte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, so die Feuerwehr. Die Wehrkräfte konnten das Feuer durch zwei Trupps mit je einem C-Rohr, das rund 100 Liter Wasser pro Minute abgibt, schnell löschen. Ebenso wurde das Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert.