Mercedes brennt in Sonsbeck aus Polizei prüft Verbindung zur Brandserie in Winnekendonk

Auf dem Pendlerparkplatz der A57 an der Kevelaerer Straße in Sonsbeck ist am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein schwarzer Mercedes Kombi in Brand geraten. Die Feuerwehr Sonsbeck war gegen 22.53 Uhr gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen schon in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.