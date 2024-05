Ausflugslokal an Xantener Nordsee Strandbar als Übergangslösung – bis das Pier5 wieder aufgebaut ist

Das Ausflugslokal Pier5 an der Xantener Nordsee soll wieder aufgebaut werden, aber bis es soweit ist, wird es an gleicher Stelle eine Interimslösung geben, damit es auch in diesem Sommer eine Gastronomie im Hafen Vynen gibt. Daran arbeitet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) gerade, wie der Leiter Ludwig Ingenlath im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. Der ausgebrannte Teil des Ausflugslokals ist abgerissen worden, der Toilettentrakt aber erhalten geblieben und auf der Fläche davor Sand aufgeschüttet worden. Ab Mitte des Monats soll dort eine kleine Gastronomie aufgebaut werden.