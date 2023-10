Pier5 an der Xantener Nordsee Ausflugslokal brennt aus – Polizei sucht Zeugen

In einer ersten Mitteilung berichtete die Polizei, dass gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen ein Brand in einem Restaurantbetrieb am Alt-Vynscher-Weg in Xantens Ortsteil bekannt geworden sei. Als die ersten Einsatzkräfte an der Xantener Nordsee eingetroffen seien, habe das Gebäude bereits im Vollbrand gestanden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Xanten kämpften gegen die Flammen.