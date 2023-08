Marian Baranova spielt in Xanten Pianoforte-Konzerte gehen weiter

Marina Baranova wurde in der Ukraine in eine Musikerfamilie geboren. Ihre Mutter unterrichtete klassische Musik, ihr Vater Komposition und Improvisation. Somit konnte Marina Baranova bereits in jungen Jahren Erfahrungen in diesen auf den ersten Blick unterschiedlichen Welten sammeln. Im Alter von fünf Jahren wurde sie am Musikgymnasium für hochbegabte Kinder in ihrer Heimatstadt Charkiw aufgenommen. Mit elf Jahren gewann die junge Pianistin den ersten Preis beim Nationalen Klavierwettbewerb in der Ukraine, worauf ihre erste Konzertreise durch Finnland folgte.