Pianoforte-Konzertreihe in Xanten Wie ein Schwebezustand klingt

Die in München lebende Pianistin konzertiert solistisch mit Klavierabenden als auch mit Orchestern und als Kammermusikern in wichtigen Konzertsälen Deutschlands. Sie gewann mehrfach nationale wie internationale Preise, Wettbewerbe und Stipendien. Ihr Studium absolvierte Carolin Danner bis zum Meisterklassendiplom unter anderem bei Christine Olbrich in Augsburg, bei Hans-Peter Stenzl in Stuttgart und bei Silke-Thora Matthies in Würzburg. Wichtige künstlerische Impulse erhielt sie außerdem in Meisterkursen bei Igor Shukov und Menahem Pressler.