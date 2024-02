Konzert in Xanten Ratko Delorko eröffnet Pianoforte-Reihe im Jahr 2024

In Hamburg geboren, studierte er später Klavier, Komposition und Dirigieren in Düsseldorf, Köln und München. Seine Konzerttätigkeit führte ihn in wichtige deutsche Konzerthallen, aber auch in Musikmetropolen des Auslands und Übersee. Abgesehen von Standardwerken der Solo- und Konzertliteratur beschäftigt sich Delorko ebenso mit weniger beachteten Komponisten oder weitgehend unbekannten Kompositionen bekannter Komponisten wie den Werken von Ladislaus Dussek und Robert Schumann, die von ihm zum ersten Mal auf CD veröffentlicht wurden. Die Reichweite seiner künstlerischen Aktivitäten zeigt sich ebenso in einer Auswahl seiner Radio- und Fernsehproduktionen. Für den WDR nahm er Gershwins „Rhapsody in Blue“ und „Songbook“ und Antheils „Klaviersonaten“ auf.