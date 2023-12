Physiotherapie für Tiere Warum in dieser Xantener Tierpraxis Hunde unter Wasser laufen

Xanten · In der Xantener Praxis von Tierphysiotherapeutin Nina Herbert-Geng laufen Tiere auf einem Laufband unter Wasser. So funktioniert es und so kooperativ sind die Vierbeiner dabei.

15.12.2023 , 13:03 Uhr

Der sechsjährige Wotan trainiert auf dem Laufband in 30 Grad warmem Wasser. Foto: Ostermann, Olaf (oo)