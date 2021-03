Photovoltaik-Spezialist PV-Service : Firma zieht von Kevelaer nach Xanten

Die Photovoltaik-Firma ist nach Xanten gezogen: Vera und Ulrich Schurer vor ihrem neuen Firmensitz an der Boxtelstraße. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Der Photovoltaik-Spezialist PV-Service will expandieren, die Chance dafür sieht er an der Boxtelstraße in Xanten. Die Firma ist deshalb von Kevelaer hierher gewechselt. Die Stadt hat dadurch 16 Arbeitsplätze mehr.

Die Stadt Xanten hat ein Unternehmen dazugewonnen: PV-Service ist von Kevelaer hierhergezogen. Der alte Standort sei zu klein geworden, Büro und Lager seien auch getrennt gewesen, und sie hätten lange, aber letztlich erfolglos nach einem neuen Grundstück und Gebäude gesucht, erklärten die Geschäftsführer Vera und Ulrich Schurer. Dann sei der Kontakt zur Wirtschaftsförderung Xanten entstanden, und diese habe ihnen etwas Passendes an der Boxtelstraße empfehlen können. Dort hat die Firma ein Gebäude übernommen. „Hier haben wir ausreichend Platz.“

PV-Service plant, baut, wartet und repariert Solaranlagen für Unternehmen und Privatleute. Das Unternehmen ist 2013 gegründet worden und in den vergangenen Jahren auf ein Team von 16 Mitarbeitern angewachsen, wie Vera und Ulrich Schurer berichteten. Sie wollen das Geschäft in den nächsten Jahren weiter ausbauen, auch deshalb hätten sie einen neuen Standort mit mehr Platz gesucht, erklärten sie. „Wir wollen expandieren.“ Die Nachfrage nach Solaranlagen ist groß. Nie zuvor seien auf privaten Dächern mehr Solarstromanlagen installiert worden als im Jahr 2020, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft mit. Ein Ende des Booms sehen Schurers nicht. Auch in Xanten und in der Region sehen sie noch viele passende und rentable Flächen für Solaranlagen, zumal der Bedarf durch Elektro-Autos noch steigen werde, sagen sie. Durch ihre Erfahrung können sie erklären, welche Rendite die Kunden mit einer Solaranlage erreichen können, wann sich die Investition amortisiert haben wird, welche Kosten anfallen und welche Förderprogramme infrage kommen.