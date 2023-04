Pflegeakademie Xanten Absolventen bekommen ihr Pflege-Examen

Seit 2020 werden durch die Ausbildungsreform an der Pflegeakademie nur noch generalistische Ausbildungskurse angeboten. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann dauert drei Jahre in Vollzeitform und 3,5 Jahre in Teilzeitform. Die theoretische Ausbildung findet in der Pflegeakademie Xanten statt, die praktische Ausbildung in verschiedenen Einrichtungen: in Altenpflegeeinrichtungen, in ambulanten Pflegediensten, in Krankenhäusern und in Einrichtungen der pädiatrischen sowie psychiatrischen Versorgung. Die Auszubildenden lernen also die unterschiedlichen Pflegebereiche kennen. So können sie nach dem Examen in den verschiedenen Bereichen arbeiten. Während der Ausbildung erhalten die Auszubildenden ein Entgelt, das sich nach dem Tarifvertrag des Trägers der praktischen Ausbildung richtet, wie die Evangelische Pflegeakademie Xanten erklärte.