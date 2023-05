Protest der Diakonie Warum Pflegekräfte für fünf Minuten die Arbeit niederlegen wollen

Um das am Tag der Pflege zu verdeutlichen, legen alle Mitarbeitenden der Diakonie im Kirchenkreis Kleve – auch außerhalb des Fachbereichs Pflege – um 12 Uhr für fünf Minuten die Arbeit nieder – und zwar während der Pflege, beim Telefongespräch, bei Betreuung und Beratung. Damit will der Wohlfahrtsverband zeigen, was passiert, wenn keine Fachkräfte mehr da sind. Darüber will er mit den Menschen ins Gespräch kommen.