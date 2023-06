Rechtsanwalt zur Debatte in Xanten „Pflanzkübel rechtlich fragwürdig“

Umweltschutz? Dunkle Behälter heizen sich in der Sonne stark auf. Während Pflanzen im Stadtpark mit ihren Wurzeln in tieferen Schichten Wasser finden, müssen die Bäumchen in den Kübeln in zunehmend heißen Sommern aufwändig und kostenintensiv bewässert werden. Die Umweltbilanz dürfte bereits durch den Einsatz von Tankwagen und den Wasserverbrauch insgesamt negativ ausfallen, vom erhöhten Kraftstoffausstoß der Verkehrsteilnehmer (siehe oben) ganz zu schweigen.