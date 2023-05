Römisches Wochenende im APX Roms Legionen in Aktion

Von Mai bis September ist jedes Wochenende im Archäologischen Park Xanten (APX) ein Römisches Wochenende: In den Werkstätten an der römischen Herberge führen Schuhmacher und Knochenschnitzer regelmäßig ihr altes Handwerk vor, und in den Handwerkerhäusern gegenüber laden abwechselnd der Schmied und die Weberinnen zum Mitmachen ein. Neben den Handwerkern erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit Schmieden, Legionären und anderen römischen Akteurinnen und Akteuren. Das Programm der Römischen Wochenenden steht auf der Internetseite des APX.